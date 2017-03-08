В Госдепе США подтвердили позицию по сохранению санкций в отношении России

Об этом заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря Государственного департамента США Марк Тонер на брифинге в Вашингтоне.

Говоря о встрече секретаря Госдепартамента Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, Тонер сказал, что темами общения были внутренние вопросы Украины, но также обеспокоенность США относительно выполнения Минских соглашений.

В то же время он добавил, что главные дипломаты обеих стран провели хорошую встречу.

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"Они говорили об усилиях в проведении реформ, которые реализует украинское правительство. И, несомненно, секретарь Тиллерсон вновь подтвердил решительную приверженность США к Украине и нашу готовность добиваться того, чтобы все стороны выполнили их Минские обязательства, и, в том числе, Россия", - отметил Тонер.

"Я могу сказать, действительно, что касается сохранения действия санкций до того времени, пока Россия полностью не выполнит (обязательства) как в отношении восточной Украины, но также и в отношении Крыма, является правдой", - подчеркнул исполняющий обязанности представителя Госдепартамента.

Как сообщал УНИАН, 7 марта Климкин в Вашингтоне провел встречу с Тиллерсоном.

После встречи Климкин заявил, что они обсудили пути, каким образом можно заставить РФ выполнять Минские соглашения. Также, по словам Климкина, Тиллерсон заверил, что США последовательно поддерживают Украину в борьбе с агрессией России.