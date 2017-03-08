Климкин: Переговоры с РФ надо вести только с позиции силы
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что переговоры с Российской Федерацией надо вести только с позиции силы.
Об этом он сказал во время сенатских слушаний на заседании подкомитета по финансированию Государственного департамента зарубежных операций и смежным программам Комитета по вопросам ассигнований Сената США.
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"Единственный практически осуществляемый способ для ведения переговоров с Россией заключается в позиции силы и международной солидарности", - заявил Климкин.
Также он предостерег, что пока Россия не выполнит своих обязательств по урегулированию ситуации в Украине и соблюдения территориальной целостности Украины, не может быть никакой договоренности с ней в противоречие интересам Украины.
"И ни одна новая сделка не должна быть достигнутой с Россией до того времени, пока она не выполнит своих обязательств и положений (Минских соглашений - УНИАН)", - подчеркнул Климкин.
Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что Российская Федерация отправила на Донбасс до 1 тысячи артиллерийских систем, свыше 400 танков и 200 ракетных систем залпового огня.