Климкин: Переговоры с РФ надо вести только с позиции силы

Об этом он сказал во время сенатских слушаний на заседании подкомитета по финансированию Государственного департамента зарубежных операций и смежным программам Комитета по вопросам ассигнований Сената США.

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"Единственный практически осуществляемый способ для ведения переговоров с Россией заключается в позиции силы и международной солидарности", - заявил Климкин.

Также он предостерег, что пока Россия не выполнит своих обязательств по урегулированию ситуации в Украине и соблюдения территориальной целостности Украины, не может быть никакой договоренности с ней в противоречие интересам Украины.

"И ни одна новая сделка не должна быть достигнутой с Россией до того времени, пока она не выполнит своих обязательств и положений (Минских соглашений - УНИАН)", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что Российская Федерация отправила на Донбасс до 1 тысячи артиллерийских систем, свыше 400 танков и 200 ракетных систем залпового огня.