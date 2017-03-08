Порошенко похвастался количеством женщин в ВСУ

«На сегодняшний день в рядах ВСУ проходят военную службу и работают 54 тысяч женщин, из них более 20 тысяч – женщины-военнослужащие. С начала этого года на контракт поступили более двух тысяч женщин. Столько же имеют статус участников боевых действий. Процент женщин, которые приходят в армию защищать Украину, постоянно увеличивается», - написал президент в Facebook.

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По его словам, раньше невозможно было представить снайпера или разведчицу в форме Вооруженных сил Украины. Однако благодаря последним нормативным изменениям женщины получили возможность занимать больше военных должностей - всего их уже более 100!

«И мы не собираемся останавливаться», - пообещал Порошенко.