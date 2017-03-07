Климкин начал встречу с госсекретарем США в Вашингтоне

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проводит встречу с секретарем Государственного департамента США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне, сообщается в Twitter Посольства Украины в США.

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«Прямо сейчас проходит встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном», - говорится в сообщении.