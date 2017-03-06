Насиров в суде отверг наличие у него иностранного гражданства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Соломенского районного суда Киева по избранию ему меры пресечения.

Насиров опроверг слова прокурора о том, что он имеет два гражданства – Венгрии и Великобритании.

Как сообщал УНИАН, сегодня на суде представитель САП Роман Симкив заявил о наличии у Насирова двух гражданств.

«Только что перед судебным заседанием была получена информация, что у господина Насирова есть еще два гражданства. Одно – Великобритании, которое было получено в 2013 году, другое – гражданина Венгрии», - сказал Симкив, назвав при этом номер британского паспорта.

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На странице НАБУ в Facebook сообщается, что Насиров является владельцем британского паспорта с мая 2012 года.

***Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству причинен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Насирову было объявлено сообщение о подозрении 2 марта. Однако суд не смог избрать ему меру пресечения в течение 4-5 марта, и срок задержания Насирова истек после 23.00 5 марта.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.