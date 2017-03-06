Насиров в суде отверг наличие у него иностранного гражданства
Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, опроверг в суде наличие у него иностранного гражданства, о чем ранее заявил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Соломенского районного суда Киева по избранию ему меры пресечения.
Насиров опроверг слова прокурора о том, что он имеет два гражданства – Венгрии и Великобритании.
Как сообщал УНИАН, сегодня на суде представитель САП Роман Симкив заявил о наличии у Насирова двух гражданств.
«Только что перед судебным заседанием была получена информация, что у господина Насирова есть еще два гражданства. Одно – Великобритании, которое было получено в 2013 году, другое – гражданина Венгрии», - сказал Симкив, назвав при этом номер британского паспорта.
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На странице НАБУ в Facebook сообщается, что Насиров является владельцем британского паспорта с мая 2012 года.
***Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству причинен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.
Насирову было объявлено сообщение о подозрении 2 марта. Однако суд не смог избрать ему меру пресечения в течение 4-5 марта, и срок задержания Насирова истек после 23.00 5 марта.
3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.