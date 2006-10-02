Ющенко поедет в ФРГ за ”Квадригой”
18:13, 02 октября 2006Политика
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Президент встретится с Хорстом Келером
3-4 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с женой Екатериной ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Федеративную Республику Германия.
Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Во время визита В.ЮЩЕНКО проведет встречу с Федеральным Президентом ФРГ Хорстом КЕЛЕРОМ.
Президент Украины также примет участие в церемонии вручения премий «Квадрига» известным государственным и политическим деятелям. В этом году немецкий фонд «Веркштат Дойчланд» представил В.ЮЩЕНКА к награждению этой премией.
Также глава Украинского государства выступит перед представителями деловых кругов Германии.
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