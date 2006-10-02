Ющенко поедет в ФРГ за ”Квадригой”

3-4 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с женой Екатериной ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Федеративную Республику Германия.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Во время визита В.ЮЩЕНКО проведет встречу с Федеральным Президентом ФРГ Хорстом КЕЛЕРОМ.

Президент Украины также примет участие в церемонии вручения премий «Квадрига» известным государственным и политическим деятелям. В этом году немецкий фонд «Веркштат Дойчланд» представил В.ЮЩЕНКА к награждению этой премией.

Также глава Украинского государства выступит перед представителями деловых кругов Германии.