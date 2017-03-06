Климкин 7 марта в Вашингтоне встретится с госсекретарем США Тиллерсоном

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, целью визита Климкина является предоставление дополнительного импульса интенсивному политическому диалогу между Украиной и США в рамках обсуждения широкого круга практических вопросов повестки дня украинско-американского стратегического партнерства как в контексте восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, так и поддержки Вашингтоном поступательного продвижения внутренних реформ в Украине.

Как сообщал УНИАН, недавно Порошенко обсудил с госсекретарем США вопрос противодействия российской агрессии и стратегическое партнерство.