Климкин 7 марта в Вашингтоне встретится с госсекретарем США Тиллерсоном
16:49, 06 марта 2017Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 6-7 марта будет находиться в Вашингтоне с рабочим визитом, в рамках которого запланированы встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, представителями администрации и Конгресса США.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 6-7 марта будет находиться в Вашингтоне с рабочим визитом / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, целью визита Климкина является предоставление дополнительного импульса интенсивному политическому диалогу между Украиной и США в рамках обсуждения широкого круга практических вопросов повестки дня украинско-американского стратегического партнерства как в контексте восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, так и поддержки Вашингтоном поступательного продвижения внутренних реформ в Украине.
Как сообщал УНИАН, недавно Порошенко обсудил с госсекретарем США вопрос противодействия российской агрессии и стратегическое партнерство.
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