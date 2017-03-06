Россия будет делать все возможное, чтобы найти юридическую лазейку для блокировки дела в Гааге - нардеп

13:23, 06 марта 2017
Политика
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Сегодня Международный суд Организации Объединенных Наций начал слушание дела по иску Украины против России. Это дело займет много лет, а Россия будет пытаться его блокировать.

Суд в Гааге начал рассматривать иск Украины против РФ / facebook.com/Iryna.Friz

Как говорят – "мельницы справедливости мелют медленно", написала на своей странице в Facebook написала нардеп от БПП Ирина Фриз.

По ее словам, Украина должна использовать такие возможности не только с точки зрения юриспруденции, международного права, но и с точки зрения донесения правдивой информации о том, что Россия творит в Украине.

"Убеждена, что Россия будет делать все для того, чтобы найти юридическую лазейку для того, чтобы снять дело с рассмотрения или заблокировать его рассмотрение по существу", - говорится в сообщении нардепа.

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Фриз напомнила, что в ХХ веке в Международном суде рассматривалось несколько вопросов с участием СССР (касались воздушных инцидентов, истец – США) однако все они были сняты с рассмотрения. Кроме того, в деле Грузия-Россия Москва использовала похожую тактику и пыталась заблокировать рассмотрение дела по существу. Поэтому депутат предполагает, что и в случае с Украиной тактика будет похожей.

"Россия сегодня держит курс на изоляцию... Международный Суд ООН – это инстанция, где это сделать невозможно. Но это не означает, что Россия не будет пытаться избежать ответственности, используя юридические процессуальные лазейки или затягивая дело", - отметила она.

Кроме того, для России проигрыш этого дела в суде – это не только удар по политике в Украине и по международному имиджу: это и финансовые потери, которые Украина и ее граждане понесли из-за уничтожения лайнера, обстрелов, этнических "чисток" в Крыму. Поэтому Россия будет делать все возможное для того, чтобы избежать подобного развития событий.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Международный суд Организации Объединенных Наций начал слушание дела по жалобе Украины против России. На повестке дня запрос Киева относительно введения временных мер для защиты прав граждан.

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Теги: #суд#ООН#Гаага