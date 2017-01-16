Украина подает иск против России в суд ООН в Гааге (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом Порошенко заявил во время встречи с уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями главы Администрации президента Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым.

«Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму», - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что в течение трех лет российские боевики совершают многочисленные террористические атаки, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, которые вынуждены были покинуть свои жилища.

Президент напомнил, что около 1,7 млн украинцев являются временно перемещенными лицами. «Те, кто остался и в Крыму, и на Донбассе, подвергаются пыткам и преследованиям. Запрещается деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и совершаются другие преступления, которые не могут оставаться безнаказанными», - сказал Порошенко.

Также он напомнил о многочисленных преступлениях, которые были совершены террористами против мирного населения в Мариуполе, Волновахе, Краматорске, и о сбитом боевиками самолете рейса МН17.

Глава государства выразил уверенность в том, что Украина все это время с начала агрессии РФ действовала исключительно в формате международного права. Он отметил, что эта работа проводилась по его поручению и на сегодня завершен процесс длительной досудебной работы, подготовлен иск в Международный суд ООН в Гааге.

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Этот иск осуществляется в рамках Конвенции о противодействии финансированию терроризма. «Это была долгая и кропотливая работа. Было проведено много сессий и направлено большое количество нот», - сказал президент. Всего в рамках этого иска было проведено 5 заседаний и направлено 45 нот.

По словам Порошенко, вторая позиция в иске касается применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, где также было проведено три заседания и подано более 20 нот.

«Сегодня весь комплекс работ по досудебному процессу завершен. Сегодня Украина полностью готова, чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российскую Федерацию по этим двум конвенциям», - заявил президент и подчеркнул, что подготовка украинской стороны очень тщательная.

Глава государства также отметил, что держит на контроле и предыдущие иски против РФ в рамках исков о нарушении ею международного морского права. Украина подымает вопрос о привлечении к ответственности за незаконную конфискацию Россией украинского имущества, украинских месторождений, захват украинских платформ, препятствование рыболовству, нанесение экологического вреда и другие процессы, которые причинили вред Украине в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе.

Президент сообщил о своем поручении Министерству иностранных дел и Министерству юстиции относительно сопровождения исков в рамках двусторонних договоров о защите инвестиций, которыми будет обеспечена защита украинских государственных предприятий.

«Россия должна заплатить свою цену за агрессию», - сказал Порошенко и поручил украинским дипломатам передать уже сегодня иск в Международный суд ООН в Гааге.