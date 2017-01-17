В МИД дали прогноз насчет продолжительности рассмотрения судом в Гааге иска Украины против РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге.

Зеркаль разъяснила в части иска Украины к России понятие сути применения Международным судом ООН "предварительных мер".

"Что такое предварительные меры? В случае неизбежности опасности ухудшения ситуации, вокруг которой между государствами возник спор, который передается на рассмотрение Международного суда ООН, любая из этих сторон может обратиться с просьбой о применении предварительных мер", - отметила заместитель министра.

Вместе с тем она отметила, что украинский иск имеет приоритетный характер.

"Уже на этой неделе состоится слушание в Международном суде ООН, и будет определена дата, когда именно будет рассматриваться часть нашего иска", - подчеркнула Зеркаль.

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Также она рассказала об опыте Грузии после оккупации Россией Абхазии и Южной Осетии.

"Грузины подали свой иск 8 августа о применении предварительных мер. Уже слушания состоялись в начале сентября, 8-10 сентября, а 14 октября было принято судом решение о применении мер", - сказала представитель МИД.

"Мы рассчитываем, что в данном случае суд также будет двигаться приблизительно в этих временных рамках. Что нам это дает? Решение о применении временных мер передается Международным судом ООН через генерального секретаря ООН и Совет Безопасности. И Совет Безопасности осуществляет надзор за соблюдением сторонами решения о применении временных мер", - пояснила Зеркаль.

"Мы надеемся, что таким образом мы сможем доносить до международного сообщества информацию о нарушениях Россией, в частности, и режима контроля на границе, в частности, прав крымскотатарского и украинского населения в Крыму", - добавила заместитель министра.

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По ее убеждению, это будет действенным инструментом в дальнейшей борьбе Украины с российской агрессией и ее проявлениями.

"Что касается вообще расписания рассмотрения дела, то это действительно довольно трудная и длительная процедура. После принятия решения о применении временных мер, обычно суд дает сторонам определенный период на подготовку так называемого меморандума. Меморандум - это предоставление всего файла со всей доказательной базой", - заявила Зеркаль.

По ее словам, в случае Грузии на это понадобилось 9 месяцев. Как отметила заместитель министра, после этого второй стороне также делается право подготовить контр-меморандум.

"То есть, это дело будет довольно длительным, и суд будет его рассматривать несколько лет", - подчеркнула Зеркаль.

Кроме того, она сказала, что в случае применения временных мер, "мы будем, по крайней мере, застрахованы от ухудшения ситуации, или, по крайней мере, иметь право выносить эту ситуацию все время на заседание Совета безопасности ООН".

Зеркаль отметила, что иск Украины является первым случаем в истории, когда одна страна обвиняет другую страну в финансировании терроризма. "То есть, мы являемся определенными пионерами на этом пути. Поэтому сказать, какие именно меры могут быть признаны судом как действенные, сейчас невозможно ввиду отсутствия практики суда", - сказала Зеркаль.

Отдельно она сказала, что Совет безопасности ООН осуществляет надзор за выполнением решений Международного суда ООН. "Если одна из сторон обвиняется в нарушении требований, и есть решение, то эта сторона не принимает участия в голосовании в Совете безопасности", - заявила Зеркаль.

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Она отметила, что Украина просит, чтобы был осуществлен контроль, и чтобы Россия воздержалась от дальнейшей поставки оружия. По словам Зеркаль, пока трудно сказать, как это может быть сформулировано в решении суда. "Мы ожидаем, что это решение будет принято в течение двух месяцев, а потом это уже работа наша с Советом безопасности непосредственно и с партнерами", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в результате ее незаконной агрессии против Украины.