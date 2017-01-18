Порошенко призвал Россию вывести войска из Украины и объяснил, зачем Киев подал иск против РФ в суд ООН

Об этом Порошенко сказал в интервью Reuters во время пребывания в Давосе на мероприятиях Всемирного экономического форума, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

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«Россия должна вывести свои войска из Украины», - заявил президент.

Россия должна вывести свои войска из Украины - Президент @Reuters@stephenjadler — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) January 18, 2017

Кроме того, Порошенко напомнил, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге, чтобы доказать, что Россия финансирует терроризм.

Также президент в интервью изданию The Wall Street Journal выразил убеждение, что Украина, борясь за свою независимость, борется за ценности всего демократического мира.