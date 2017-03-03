Тернопольский облсовет призвал руководство государства прекратить торговлю с оккупантами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении к президенту Украины Петра Порошенко, премьер-министру Украины Владимира Гройсмана и председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию, принятом на сегодняшней сессии областного совета.

За него проголосовали 33 из 48 зарегистрированных депутатов, 12 воздержались, 3 не голосовали.

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В нем он также выразил поддержку инициативе ветеранов - участников боевых действий в АТО, которые начали акцию: «Блокада торговли на крови».

«Люди, которые в 2014 году защитили государство,которое не имело способности защитить себя и своих людей, через 3 года войны снова выполняют функцию государства и останавливают позорную торговлю с оккупантом, которая обогащает олигархов по обе стороны от фронта и помогает России финансировать оккупацию Автономной Республики Крым и часть Донецкой и Луганской области», – говорится в обращении.

В нем депутаты также выразили недовольство тем, что бремя восстановления Донбасса ложится на плечи украинских налогоплательщиков.

Затем призвали руководство государства прекратить торговлю с неподконтрольными территориями Украины и Россией, провести расследование относительно предоставления разрешений на оптовые поставки продукции из оккупированного Донбасса на территорию Украины и с Украины на Донбасс, отправить в отставку Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туку.

В то же время непосредственно перед голосованием в зал облсовета пришли начальник управления областной полиции и СБУ, которые заявили, что поступило анонимное сообщение о заминировании помещения, которое оказалось ложным.