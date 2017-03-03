Печерский райсуд сегодня изберет меру пресечения для экс-руководителя ГУД Тарасюка

Как передает корреспондент УНИАН, начало заседания суда в 15.00.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил сегодня, что экс-руководителю ГУД Тарасюку сообщено о подозрении.

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По его словам, подозрение Тарасюку объявлено "в уголовном производстве по подозрению Януковича В.Ф., Януковича А.В., Ставицкого Э.А., Литовченко П.В. и других лиц по фактам создания и деятельности преступной организации и завладения в ее составе государственным имуществом - комплексом отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье», общей стоимостью 540 млн грн».

Как сказал Луценко, по месту жительства Тарасюка проведен обыск, «во время которого обнаружены и изъяты документы, 1 млн евро, золото и другие вещи, имеющие значение для следствия».