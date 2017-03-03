Печерский райсуд сегодня изберет меру пресечения для экс-руководителя ГУД Тарасюка
Печерский районный суд Киева сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для руководителя Государственного управления делами Игоря Тарасюка времен президентства Виктора Ющенко.
Как передает корреспондент УНИАН, начало заседания суда в 15.00.
Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил сегодня, что экс-руководителю ГУД Тарасюку сообщено о подозрении.
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По его словам, подозрение Тарасюку объявлено "в уголовном производстве по подозрению Януковича В.Ф., Януковича А.В., Ставицкого Э.А., Литовченко П.В. и других лиц по фактам создания и деятельности преступной организации и завладения в ее составе государственным имуществом - комплексом отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье», общей стоимостью 540 млн грн».
Как сказал Луценко, по месту жительства Тарасюка проведен обыск, «во время которого обнаружены и изъяты документы, 1 млн евро, золото и другие вещи, имеющие значение для следствия».