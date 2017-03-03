Генпрокуратура обыскала экс-руководителя ГУД в деле Межгорья: нашли миллион евро и золото

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

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По его словам, управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генпрокуратура проводит расследование в уголовном деле по подозрению Януковича В.Ф., Януковича В.В., Ставицкого Е.А., Литовченко П.В. и других лиц по фактам создания и деятельности преступной организации и завладении в ее составе государственным имуществом - комплексом отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье", общей стоимостью 540 млн грн".

"2 марта в данном уголовном производстве сообщено о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами И. Тарасюку", - говорится в сообщении.

По словам Луценко, по месту жительства Тарасюка провели обыск, "во время которого обнаружены и изъяты документы, 1 млн евро, золото и другие вещи, которые имеют значение для следствия". Генпрокурор добавил, что сегодня изберут меру пресечения Тарасюку.

«Относительно других подозреваемых лиц в данном уголовном производстве, скрывающихся от органа досудебного расследования, а именно Януковича.Ф., Януковича В.В., Ставицкого Е.А. и Литовченко П.В., Генеральной прокуратурой Украины внесены ходатайство в Печерский районный суда Киева о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования», - отметил Луценко.

Справка. Игорь Тарасюк - руководитель Государственного управления делами с 2005 по 2010 год.