Совет ЕС одобрит "безвиз" для Украины 11 мая, а заработает он с июня - СМИ
Окончательное утверждение безвизового режима для граждан Украины должно состояться на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое пройдет 11 мая.
Об этом сообщили независимые друг от друга источники в влиятельных странах-членах Евросоюза, передает "Европейская правда".
Календарный график был неформально согласован между европейскими институтами и странами-членами.
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2 марта Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) на встрече в Брюсселе формально одобрит решение о визовой либерализации для Украины.
28 февраля Европейский парламент, Совет Европейского Союза и Европейская комиссия пришли к согласию в вопросе предоставления Украине безвизового режима.
Как добавил в своем Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, уже 2 марта послы ЕС примут визовую либерализацию для Украины, а второй тур утверждении состоится, вероятно, уже в мае. Ожидалось, что "безвиз" для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.