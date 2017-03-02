Совет ЕС одобрит "безвиз" для Украины 11 мая, а заработает он с июня - СМИ

12:10, 02 марта 2017
Политика
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Окончательное утверждение безвизового режима для граждан Украины должно состояться на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое пройдет 11 мая.

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Об этом сообщили независимые друг от друга источники в влиятельных странах-членах Евросоюза, передает "Европейская правда".

Календарный график был неформально согласован между европейскими институтами и странами-членами.

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2 марта Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) на встрече в Брюсселе формально одобрит решение о визовой либерализации для Украины.

28 февраля Европейский парламент, Совет Европейского Союза и Европейская комиссия пришли к согласию в вопросе предоставления Украине безвизового режима.

Как добавил в своем Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, уже 2 марта послы ЕС примут визовую либерализацию для Украины, а второй тур утверждении состоится, вероятно, уже в мае. Ожидалось, что "безвиз" для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.

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Новость в сюжете: Безвиз Украины с ЕС
Теги: #Украина#безвиз#Евросоюз