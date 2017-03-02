Сегодня послы ЕС рассмотрят "безвиз" для Украины
09:52, 02 марта 2017Политика
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Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) на встрече в Брюсселе 2 марта формально одобрит решение о визовой либерализации для Украины.
Послы ЕС в четверг утвердят решение о "безвизе" для Украины / Фото УНИАН
Рассмотрение на COREPER станет первым этапом одобрения "безвиза" на уровне стран-членов, передает ЕвроПравда.
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28 февраля Европейский парламент, Совет Европейского Союза и Европейская комиссия пришли к согласию в вопросе предоставления Украине безвизового режима.
Как добавил в своем Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, уже 2 марта послы ЕС примут визовую либерализацию для Украины, а второй тур утверждении состоится, вероятно, уже в мае.
Ожидается, что "безвиз" для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.
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