Сегодня послы ЕС рассмотрят "безвиз" для Украины

Рассмотрение на COREPER станет первым этапом одобрения "безвиза" на уровне стран-членов, передает ЕвроПравда.

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28 февраля Европейский парламент, Совет Европейского Союза и Европейская комиссия пришли к согласию в вопросе предоставления Украине безвизового режима.

Как добавил в своем Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, уже 2 марта послы ЕС примут визовую либерализацию для Украины, а второй тур утверждении состоится, вероятно, уже в мае.

Ожидается, что "безвиз" для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.