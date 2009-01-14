В ДТП под Киевом погиб брат экс-депутата регионала Калашникова

Следственное управление ГУ МВД Украины в Киевской области возбудило уголовное дело по факту гибели сегодня в ДТП трех человек.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей киевской областной милиции.

Как стало известно агентству, среди погибших - брат бывшего народного депутата от Партии регионов Олега КАЛАШНИКОВА – Владимир.

Как сообщал УНИАН , трагедия произошла около 9.00. По предварительной информации, автомобиль «Сузуки» под управлением гражданина Италии выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, ехавшим в направлении Киева.

Также, как стало известно, в этом микроавтобусе была найдена большая сумма денег – приблизительно 6 млн. грн.