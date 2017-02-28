Порошенко подвел итоги успешного председательства Украины в Совбезе ООН

Об этом говорится в обращении на странице главы государства в Facebook.

«Спасибо всем нашим партнерам за товарищескую поддержку, единство и солидарность с Украиной в этот ответственный период. По инициативе Украины удалось более активно привлечь Совет безопасности ООН к решению проблем мира и безопасности на европейском континенте», - говорится в обращении.

Порошенко отметил, что проведенные открытые дебаты относительно конфликтов в Европе привлекли внимание всего мира к российской агрессии на Донбассе, прежде всего в контексте эскалации в районе Авдеевки.

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«Отныне слово «Авдеевка» вошло в международный лексикон как символ героизма украинского войска, неодолимости духа украинцев и цинизма российской агрессии. С самой безопасной трибуны мира Украина совместно с партнерами решительно осудила российскую агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма и подчеркнула важность сохранения санкций в отношении России до восстановления территориальной целостности Украины», - отметил Порошенко.

Также президент отметил, что Совет безопасности ООН принял внесенную Украиной резолюцию о защите критической инфраструктуры от террористических атак, и пожелал удачи и пообещал поддержку британскому председательству в СБ ООН в марте.