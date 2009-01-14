Ющенко: какой помощи можно ждать от парламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что главной помощью Верховной Рады в газовом конфликте могла бы быть выработка единой позиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос о целесообразности отставки правительства, о чем шла речь в парламенте.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что вопрос отставки Кабинета министров - исключительная компетенция парламента. В то же время, он считает, что сегодня нужен не раздор, а консолидация депутатов вокруг национальных интересов.

В.ЮЩЕНКО отметил, что нужно честно дать ответ на то, что правительство сделало в газовых переговорах, что не сделало, а что и не могло сделать. Он отметил, что в провале переговоров виновата не только Украина. Президент подчеркнул, что “нация ожидала от ВР не выяснения отношений, а консолидации позиций вокруг национальных приоритетов. «Было бы хорошо, если бы ВР научилась говорить одним голосом», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он заметил, что вместо этого происходит политическая взаимная ревизия для получения партийных дивидендов.