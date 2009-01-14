Турчинов поручил проверить слова Фирташа о 75% в украинских облгазах

Антимонопольный комитет Украины направил запросы представителю Дмитрия ФИРТАША, соучредителя швейцарского газового трейдера RosUkrEnergo, и всем 52 региональным газораспределительным предприятиям страны (облгазы) с целью проверки структуры их активов в рамках проверки информации о контроле компанией RosUkrEnergo 75% продаж газа в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ, упомянутые действия выполнены в ответ на запрос о выполнении Комитетом поручения о проверке этой информации первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА.

"11 января 2009 года Антимонопольный комитет в ходе собственного мониторинга обратил внимание на публикацию в газете "Ведомости" и начал проверку заявленной в издании информации о приобретении RosUkrEnergo контрольных пакетов украинских предприятий по снабжению газом и получения, таким образом, контроля над 75% продаж газа в Украине", – говорится в сообщении пресс-службы АМКУ. (УНИАН цитировал указанное интервью 11 января).

В пресс-службе также отметили, что руководство АМКУ приняло решение направить ряд официальных запросов, чтобы проверить информацию, хотя в публикации отсутствуют данные об украинских газораспределительных предприятиях, времени и обстоятельствах их возможного приобретения компанией RosUkrEnergo.

"Антимонопольный комитет установил 10-тидневный срок предоставления сторонами информации и рассчитывает на их оперативный и полный ответ", - подчеркнули в пресс-службе.

При этом в Комитете сообщили, что с 2006 года в АМКУ не поступали заявления каких-либо субъектов хозяйствования с целью получить разрешение на приобретение более 25% акций украинских облгазов.

"Если кто-либо осуществляет концентрацию (активов) без разрешения АМКУ в тех случаях, когда получение такого разрешения предусмотрено законодательством, то это нарушение, за которое применяются конкурентно-финансовые санкции. И не факт, что разрешение будет предоставлено вообще, если будет иметь место угроза усиления монополизации рынков", -- сообщили в пресс-службе.

"Но на сегодня нет доказательств того, что украинские облгазы могли поменять структуру активов без обращения к нам", - добавили в Комитете.

В АМКУ также сообщили, что обратились с официальным запросом и в Национальную комиссию регулирования электроэнергетики, которая согласно законодательству контролирует выполнение лицензиатом (облгазы) и их родственными предприятиями лицензионных условий поставки и распределения природного газа, и должна владеть всей информацией о таких субъектах.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 января, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ поручил Антимонопольному комитету, Фонду государственного имущества и Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку проверить и принять необходимые меры относительно изложенных в заявлении Дмитрия ФИРТАША фактов пребывания в собственности компании «РосУкрЭнерго» контрольных пакетов облгазов Украины, которые покрывают 75% рынка газа в стране.

Указанные органы государственной власти по результатам проверки должны доложить Кабинету министров Украины до 1 февраля, отметили в пресс-службе Кабмина.

Как сообщалось, совладелец “РосУкрЭнерго” Дмитрий ФИРТАШ в интервью российский газете “Ведомости” заявил о приобретении “РосУкрЭнерго” контрольных пакетов украинских предприятий по снабжению газом (облгазов и горгазов) и получении соответствующего контроля над 75% объема газа, что продается в Украине.

«RUE уже контролирует 75% продажи газа в Украине», - заявил Д.ФИРТАШ изданию. В то же время он не привел точный перечень приобретенных РУЭ украинских предприятий по снабжению газом.

Справка. RosUkrEnergo создана в 2004 году, 50% акций этой компании принадлежит ОАО "Газпром", еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициарами которой являются украинские бизнесмены Д.ФИРТАШ (90% акций) и Иван ФУРСИН (10% акций).