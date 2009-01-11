Фирташ про маржу, Нафтогаз, RUE и свой отказ дотировать Украину

Всю маржу от продажи российского газа на Украине получал "Нафтогаз", заявил совладелец компании Rosukrenergo (RUE) Дмитрий Фирташ, контролирующий ее 45%.

Фирташ заявил, что его компания ежегодно дотировала Украину примерно на 1 миллиард долларов и никогда не зарабатывала на Украине.

Как заявил президент РФ Дмитрий Медведев, "Нафтогаз" в 2008 году получал на российско-украинской границе газ по 179,5 доллара за тысячу кубометров, а на украинском рынке он перепродавался по 320 долларов.

"Весь газ по цене 320 долларов продавал "Нафтогаз", - заявил Фирташ в интервью газете "Ведомости". Однако он не знает ответа на вопрос, куда уходили эти деньги.

"Сегодня "Нафтогаз" полностью находится под контролем правительства, возглавляемого Юлией Тимошенко. Этот вопрос нужно задавать ей", - полагает Фирташ.

Он рассказал, что в 2007 году RUE продавала газ "Укргазэнерго" (совместная компания RUE и "Нафтогаза"), а та уже поставляла его промышленным потребителям и около 12 миллиардов кубометров - "Нафтогазу".

"Поэтому, когда "Нафтогазу" не хватало средств, мы знали, какой у него разрыв по деньгам. Когда работала схема совместного предприятия RUE и "Нафтогаза", у нас не было ни копейки долга перед "Газпромом". Был жесткий контроль за движением средств. Но в прошлом году "Укргазэнерго" по настоянию правительства Украины было исключено из схемы поставок газа", - отметил бизнесмен.

По его словам, он был против того, что RUE в 2008 году на границе продавала "Нафтогазу" газ по 179,5 доллара за тысячу кубометров.

"Потому что это ломало схему расчетов, и RUE с "Газпромом" потеряли контроль над выручкой от продажи газа на Украине. В 2008 году все украинские потребители за газ рассчитывались с "Нафтогазом", - отметил Фирташ.

По его мнению, "особенно интересно", откуда появился долг в 2,1 миллиарда долларов.

"Настораживает тот факт, что "Нафтогаз" рассчитался с "Газпромом" не деньгами, полученными от продажи газа, а кредитами, выданными Нацбанком Украины. То есть он не только собрал деньги с украинских потребителей и куда-то их дел, но еще и залез в кредиты!", - заявил совладелец RUE.

Фирташ считает ключевым вопросом газовых отношений организацию платежей и своевременную выплату "Газпрому".

"Главная проблема 2009 года в том, что независимо от цены, которая будет указана в контракте, "Нафтогаз" не в состоянии организовать сбор этих денег и рассчитаться за полученный газ. И "Газпром" опять окажется в ситуации, когда "Нафтогаз" не сможет рассчитаться за газ, хотя на Украине этот газ и будет оплачен потребителями", - уверен Фирташ.

Бизнесмен заявил также, RUE прекращает дотировать Украину.

"Мы все время дотировали Украину примерно на 1 миллиард долларов в год, и это неблагодарное дело нужно заканчивать. RUE никогда не зарабатывала на Украине, дотируя ее только за счет экспорта. Пусть теперь кто-нибудь другой дотирует!", - заявил он.

Фирташ также считает, что RUE не станет одной из жертв газовой войны.

"RUE - это не посредник, поскольку 50% этой компании принадлежит "Газпрому". У RUE в подземных хранилищах на Украине есть 11 миллиардов кубометров газа на 4 миллиарда долларов. Что может компании помешать получить эти деньги? У нас в этом году экспортные контракты на 7 миллиардов кубометров газа в Польшу, Венгрию и Румынию. Мы их обеспечим", - заявил он.

Он сообщил также, что RUE приобрела контрольные пакеты облгазов на Украине и контролирует 75% объема продаваемого газа на Украине (почти 50 миллиардов кубометров газа в год).

"Газ реально продает не "Нафтогаз Украины”, а облгазы. RUE хорошо перестроилась в отличие от "Итеры" и Eural Trans Gas. Что бы мы ни говорили, Украина - это огромный рынок. Я считаю, что RUE сделала хорошую работу для организации поставок газа на Украину и сбора денег для расчетов с "Газпромом", - цитирует РИА “Новости”.