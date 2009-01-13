Президент Европарламента: ясно то, что газа нет

Президент Европарламента Ханс-Герт ПЁТТЕРИНГ призывает Россию и Украину выполнять соглашение по газу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении Президента Европарламента.

«От имени Европарламента я призываю российскую и украинскую власть выполнять соглашение, достигнутое при посредничестве Европейского Союза, которое они подписали”, - отмечается в заявлении.

Президент подчеркнул, что он очень обеспокоен последним развитием российско-украинского газового спора.

«Что кажется ясным – обещанное возобновление поставок газа в Европейский Союз не состоялось”, - отметил Х.-Г.ПЁТТЕРИНГ.

Президент Европарламента отметил, что наблюдатели должны получить полный доступ к диспетчерским станциям в России и в Украине, что необходимо для обеспечения поставок газа в ЕС в полном объеме.

Он также подчеркнул, что двусторонний спор должен быть быстро решен.

«Европейский Союз хочет быть уверен, что и Россия, и Украина являются надежными партнерами в поставках энергоресурсов”, - сказал Х.-Г.ПЁТТЕРИНГ.