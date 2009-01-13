Ющенко: Тимошенко отменила визит в Россию, уже находясь в воздухе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что 31 декабря эксперты были очень близки к подписанию контракта между “Нафтогазом” и “Газпромом”, но помешала этому политика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил на пресс-конференции сегодня.

В.ЮЩЕНКО опроверг информацию о том, что он якобы не разрешил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО отбыть в Москву 31 декабря. «Меня удивляет такой комментарий, если вы думаете, что Юлию Владимировну может кто-то заставить в воздухе вернуться обратно в Украину, то вы глубоко ошибаетесь», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что по его данным, Ю.ТИМОШЕНКО отменила свой визит в Россию, уже находясь в воздухе.

«Все остальное, что произошло, пусть комментирует Юлия Владимировна», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он еще раз подчеркнул, что 31 декабря Украина и Россия были очень близки к подписанию газового контракта, и по состоянию на 16.00 оставался лишь один несогласованный вопрос, который касался вопроса технологического газа. «Эта тема, которая была близка к реальности, не состоялась. У кого там эмоции сдали, почему такая развязка была 31 числа, я хочу вам лишь одно сказать, к этому Президент Украины не имеет никакого отношения», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что у премьер-министра Украины вообще не было необходимости лететь 31 декабря в Москву, поскольку все газовые контракты должны были подписывать эксперты – «Нафтогаз» и «Газпром». «Вы же понимаете, что премьер-министр не подписывает соглашения, или это еще не ясно», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он также отметил, «очевидно кто-то пытался сюда (в газовые переговоры – УНИАН) привнести политический компонент».