В партии Ляшко заявили, что создана новая коалиция

Об этом Мосийчук сказал в комментарии УНИАН.

"Я заявил, что через полчаса появится заявление Олега Ляшко о создании новой коалиции", - сказал депутат.

В то же время он не уточнил, какие фракции должны войти в эту коалицию, и идет ли речь о коалиции на базе существующей сегодня.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в Верховной Раде в состав коалиции входят депутаты из фракций «БПП», «Народного фронта» и внефракционные депутаты.

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13 февраля председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о достаточном количестве членов коалиции.

Спикер добавил, что "считает вопрос о количестве депутатов коалиции политизированным, а также направленным на дестабилизацию Верховной Рады и проведение досрочных выборов".

Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2015 года Ляшко заявил о выходе фракции Радикальной партии из коалиции из-за несогласия с принятием изменений в Конституцию относительно децентрализации власти, что привело беспорядкам и гибели людей. Также Ляшко обвинил власть в неспособности проводить курс на повышение уровня жизни людей.