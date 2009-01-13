Богословская возглавила газовую ВСК

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего постановления проголосовали 222 народных депутата из 446, зарегистрированных в сессионном зале (для создания комиссии необходимо 150 голосов народных депутатов).

Согласно решению ВР, Комиссия будет предоставлять украинскому обществу достоверную информацию относительно расследования функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей, и будет осуществлять парламентский контроль и реагирование для срочного возобновления снабжения газа потребителям Украины и обеспечения возобновления транзита газа в Европу.

Председателем комиссии является народный депутат от фракции Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ, а ее заместителем - депутат от фракции БЮТ Александр ГУДЫМА. В ВСК вошли 11 народных депутатов. Комиссия будет действовать на протяжении двух месяцев и обнародует свой предварительный отчет на пленарном заседании 6 февраля.