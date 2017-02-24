В Одессе предъявлено подозрение трем лицам в организации похищения Гончаренко

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба, сегодня, 24 февраля, официально объявлено о подозрении трем мужчинам, задержанным в четверг по подозрению в организации похищения Гончаренко и намерении нанести ему тяжкие увечья.

Как отметила Верба, задержанные подозреваются в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или образа чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, и пр.) и ч. 3 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеНардеп Гончаренко после "похищения" появился в Раде и рассказал о деталях спецоперации

В пятницу также состоялся брифинг главы общественной организации «Люстрационная комиссия в Одесской области» Константина Цховребашвили, который продемонстрировал видео, названное общественником эксклюзивным. На видео запечатлен глава фракции «Оппозиционного блока» Лиманского районного совета Александр Кушнарев и еще двое мужчин во время обсуждения деталей преступления и пр.

Обсуждение происходит в каком-то офисе во время застолья, во время которого его участники поднимают тосты за «великую Россию».

Кушнарев также произносит следующее: «От этого еще никто не умирал. Он будет слепой и хромой, все, и статья меньше (Уголовного кодекса Украины – УНИАН), на всякий случай». Его сообщники поддерживают беседу.

Собеседники называют фамилии известных в регионе людей, в том числе, депутатов Одесского областного совета от «Оппозиционного блока», рассуждают о возможности смены политического руководства региона. При этом рассматривается кандидатура, которая называется аналогичной Владимиру Константинову, ставшему в марте 2014 года главой госсовета аннексированного Крыма.

Как отметил Цховребашвили, в отношении Гончаренко у Кушнарева были личные мотивы.

«В СМИ ранее были сообщения о том, что Алексей Гончаренко 2 мая 2014 года якобы искал российский паспорт в одежде мужчины, погибшего в одесском Доме профсоюзов. В тот день в Доме профсоюзов погиб во время пожара сын Кушнарева», - сказал Цховребашвили.

По его словам, покушение готовилось несколько недель. Кроме того, как отметил Цховребашвили, подозреваемые обсуждали проведение терактов в регионе и пр.

По словам главы Люстрационной комиссии, подозреваемые были связаны с представителями «афганских организаций».

Как сообщал УНИАН, 23 февраля появилась информация, что в Одессе похитили народного депутата от «БПП» Алексея Гончаренко.

Позже в прокуратуре Одесской области заявили о задержании преступной группировки, которая планировала похищение и нанесение увечий Гончаренко.

По словам прокурора Одесской области, организатором похищения был депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарев, который является отцом одного из погибших во время событий 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. Как заявил прокурор, этот депутат лично планировал похищение Гончаренко за его проукраинскую деятельность в регионе. Злоумышленники намеревались нанести Гончаренко тяжкие телесные повреждения - обезобразить лицо кислотой и раздробить молотком суставы на коленях. При этом Жученко обратил внимание на тот факт, что увечья Гончаренко хотел нанести именно депутат райсовета Кушнарев.

По данным прокуратуры, еще одним участником преступной группировки является бывший украинский военный, который недавно получил гражданство РФ.