Гончаренко: О спецоперации мне запретили рассказывать даже жене

"Знал я, сотрудник Одесского управления СБУ и прокурор Одесской области, с которыми я общался. Кто знал еще из силовых структур – я не знаю. Мне было запрещено это обсуждать с кем угодно, даже с женой. Поэтому ни с одним депутатом, коллегой, политиком, я не обсуждал", - сказал Гончаренко в эфире телеканала "112 Украина".

Как сообщал УНИАН, сегодня появилась информация, что в Одессе похитили Гончаренко. Позже в прокуратуре Одесской области заявили о задержании преступной группы, которая планировала похищение и нанесение повреждений Гончаренко.

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По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, организатором подготовки похищения был депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев, который является родственником одного из погибших во время событий 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. Как заявил прокурор, этот депутат лично планировал похищение Гончаренко за его проукраинскую деятельность в регионе. Злоумышленники собирались нанести Гончаренко тяжкие телесные повреждения - облить лицо кислотой и раздробить молотком суставы на коленях. При этом Жученко обратил внимание на тот факт, что повреждения Гончаренко хотел нанести именно депутат райсовета Кушнарев. Прокурор сообщил, что Кушнареву уже подписано и вручено подозрение.

По данным прокуратуры, еще одним участником преступной группировки является бывший украинский военный, который недавно получил гражданство Российской Федерации.

Сам Гончаренко заявил, что он стал участником спецоперации силовиков по инсценировке его похищения.