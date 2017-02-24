Парубий призвал украинцев, живущих на оккупированном Донбассе, не брать "бандитские паспорта"
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призывает украинцев на временно оккупированных территориях Донбасса не брать "бандитские паспорта".
Об этом Парубий сказал в интервью телеканалу «Рада».
«Я бы хотел призвать украинских граждан, которые сейчас находятся на оккупированных территориях, не идти на те правила, навязанные Путиным, - не брать те бандитские «паспорта» так называемых «ЛНР» и «ДНР», поскольку это путь в никуда. И это путь, который еще больше отрезает их от Украины», - сказал председатель Верховной Рады.
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При этом он выразил уверенность, что на оккупированных территориях проживает много людей, которые ждут освобождения Донбасса.
«А я уверен, что на оккупированной территории осталось огромное число наших граждан, которые поддерживают Украинское государство, которые понимают и ждут, когда их земли будут освобождены, и им надо дать уверенность, что это время будет вскоре, и идти на эти политические игры, которые проводит Путин с признанием «паспортов», нет смысла, нет необходимости. И считаю, что нет никакой необходимости быть владельцем бандитского «паспорта» террористических группировок, поскольку это может быть только проблемным, а не положительным фактором в решении конфликта и в решении освобождения оккупированных территорий», - подчеркнул Парубий.
Председатель ВР отметил, что «признание «паспортов» бандформирований только подтверждает, что он (президент РФ Владимир Путин - УНИАН) и является организатором и сценаристом агрессии и вторжения на территорию нашей страны».
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По его словам, это решение является еще одним подтверждением для мира, что Россия оккупировала часть Донбасса.
Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России «документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».
Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.
В свою очередь в Кремле заявили, что признание «паспортов, выданных боевиками «ДНР» и «ЛНР», не нарушает Минские соглашения, указ Путина издан из «гуманитарных соображений», поскольку Украина «блокирует ОРДЛО», и люди не могут оформить паспорта и другие документы.