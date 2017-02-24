Парубий призвал украинцев, живущих на оккупированном Донбассе, не брать "бандитские паспорта"

Об этом Парубий сказал в интервью телеканалу «Рада».

«Я бы хотел призвать украинских граждан, которые сейчас находятся на оккупированных территориях, не идти на те правила, навязанные Путиным, - не брать те бандитские «паспорта» так называемых «ЛНР» и «ДНР», поскольку это путь в никуда. И это путь, который еще больше отрезает их от Украины», - сказал председатель Верховной Рады.

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При этом он выразил уверенность, что на оккупированных территориях проживает много людей, которые ждут освобождения Донбасса.

«А я уверен, что на оккупированной территории осталось огромное число наших граждан, которые поддерживают Украинское государство, которые понимают и ждут, когда их земли будут освобождены, и им надо дать уверенность, что это время будет вскоре, и идти на эти политические игры, которые проводит Путин с признанием «паспортов», нет смысла, нет необходимости. И считаю, что нет никакой необходимости быть владельцем бандитского «паспорта» террористических группировок, поскольку это может быть только проблемным, а не положительным фактором в решении конфликта и в решении освобождения оккупированных территорий», - подчеркнул Парубий.

Председатель ВР отметил, что «признание «паспортов» бандформирований только подтверждает, что он (президент РФ Владимир Путин - УНИАН) и является организатором и сценаристом агрессии и вторжения на территорию нашей страны».

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По его словам, это решение является еще одним подтверждением для мира, что Россия оккупировала часть Донбасса.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России «документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

В свою очередь в Кремле заявили, что признание «паспортов, выданных боевиками «ДНР» и «ЛНР», не нарушает Минские соглашения, указ Путина издан из «гуманитарных соображений», поскольку Украина «блокирует ОРДЛО», и люди не могут оформить паспорта и другие документы.