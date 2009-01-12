Сечин заявляет, что Украина сама отозвала поправки к протоколу

Вице-премьер России Игорь СЕЧИН заявляет, что Украина сама отозвала декларацию к протоколу о мониторинге газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом И.СЕЧИН заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

«Украинская сторона сама отозвала поправку. Это вице-премьер Григорий НЕМЫРЯ, который сам отозвал поправку во избежание правовых коллизий в будущем», - сказал он.

И.СЕЧИН отметил, что на этот момент времени существует документ, подписанный всеми сторонами без каких-либо дополнений и вопросов.

Как сообщал УНИАН, сегодня «Газпром» сообщил, что украинская сторона подписала «Правила мониторинга транзита природного газа через Украину» без каких-либо оговорок.

«Делегация ОАО «Газпром» провела сегодня утром переговоры в Киеве. По итогам переговоров украинская сторона подписала «Правила мониторинга транзита природного газа через Украину» без каких-либо оговорок», - говорится в сообщении.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ, ему еще не удалось получить подтверждение данной информации ни в пресс-службе премьер-министра Украины, ни в пресс-службе Президента Украины.

Напомним, в ночь с 10 на 11 января Украина подписала протокол о допуске экспертов к национальной газотранспортной системе.

11 января Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия не признает подписанный Украиной протокол о транзите российского газа.

В тот же день премьер-министр РФ Владимир ПУТИН объяснил своему чешскому коллеге Миреку ТОПОЛАНЕКУ, что Россия не воспринимает украинскую декларацию к протоколу. В ходе телефонного разговора он подчеркнул, что украинское дополнение к протоколу с российской стороной не обсуждалось, извращает саму суть документа о международном контроле транзита российского газа через территорию Украины, а также отягощает существующую проблему вопросами, которые не имеют к ней никакого отношения. В этой связи В.ПУТИН предложил направить правительству России протокол, подписанный представителями Украины без дополнений и оговорок.