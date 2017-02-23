ВР не смогла определить своего представителя в комиссию по аудиту деятельности НАБУ

Как передает корреспондент УНИАН, проектом постановления (№5571) в состав комиссии предполагалось выдвинуть заместителя генерального инспектора Департамента юстиции Соединенных Штатов Америки Роберта Сторча.

Однако после соответствующего доклада председателя Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егора Соболева по поводу этого кандидата председатель ВР Андрей Парубий заметил, что "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" предложили другую кандидатуру, которая ранее не обсуждалась и не утверждалась профильным комитетом.

Спикер, ссылаясь на юристов, отметил, что такое возможно, ведь кандидат в комиссию выдвигается не от имени комитета, а от имени всего парламента.

В зале после этого начались споры.

Так, слово было предоставлено новому кандидату Найджелу Брауну. В то же время его нынешняя должность при этом не была названа. В частности, он говорил о своей работе в сфере расследования финансовых преступлений. Отвечая на вопрос депутатов, кто его пригласил и номиновал, Браун не смог назвать конкретных фамилий.

Ряд депутатов выразили возмущение такой ситуацией, отметив, что она происходит в нарушение регламента ВР и закона о НАБУ. Брауна даже призвали снять свою кандидатуру.

Сам Соболев назвал это "неслыханным позором и идиотизмом". Обращаясь к Брауну, он сказал, что его делают "объектом манипуляций".

Читайте такжеРада отказалась возвращать полномочия налоговой милиции

После длительных споров на "рейтинговое" голосование была поставлена кандидатура Сторча - она набрала 76 голосов депутатов из 339, зарегистрированных в сессионном зале, а потом - Брауна, который набрал 205 из 357.

После этого кандидатуру Брауна поставили на голосование в целом. Однако за него проголосовали только 214 народных депутатов из 357, зарегистрированных в сессионном зале.

Парубий предложил вернуть этот проект постановления в комитет на доработку. «За» это проголосовали 273 депутата из 358, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, указанную оценку (аудит) проводит комиссия внешнего контроля в составе трех членов. Президент Украины, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, которые имеют значительный опыт работы в органах досудебного расследования, прокуратуры, судах за границей или международных организациях, обладают необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.