В ВСУ рассказали, как военным Крыма приказали отправляться в Киев перед захватом полуострова (аудио)

Об этом рассказал начальник пресс-службы Сил специальных операций ВСУ, бывший заместитель командира 501 отдельного батальона морской пехоты (Керчь), Алексей Никифоров, передает Радио Крым.Реалии.

"Все началось 19 февраля (2014 года – УНИАН.), когда был назначен командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины начальником Генерального штаба и поехал в Киев. Буквально сразу за ним пришло распоряжение, в котором первому батальону морской пехоты феодосийскому была поставлена задача отбыть в Киев. Не видел самого распоряжения, в котором была поставлена задача, что именно делать, но то, что ехали в Киев – однозначно. Они провели посадку в эшелоны и отправились без всякого шума, по-военному. Моему батальону была поставлена задача отправить одну из рот именно в городок постоянной дислокации, потому что все уехали буквально в полном составе", – рассказал Никифоров.

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По его словам, бывшее военное руководство Украины могло рассматривать крымские подразделения морской пехоты не как усиление подразделений "Беркута", а как охрану военных объектов.

"Нам представлялось, что когда Ильин (адмирал Юрий Ильин, бывший начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины – УНИАН.), тоже бывший морской пехотинец, пришел в Генеральный штаб, увидел там какие-то события на Майдане, то подумал, что, мол, где мои морпехи, чтобы охранять или Генштаб, или склады может", – сказал Никифоров.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.