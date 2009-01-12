Тимошенко возьмет газовые переговоры с Россией в свои руки

13:31, 12 января 2009
Политика
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Об этом премьер заявила на брифинге

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в дальнейшем газовые переговоры с Россией будут проходить на уровне правительств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам сегодня на брифинге в Евпатории.

При этом она выразила уверенность в том, что контракты с Россией о поставках газа будут заключены в соответствии с меморандумом, подписанным премьерами обеих стран 2 октября 2008 года.

 

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