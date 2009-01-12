Тимошенко возьмет газовые переговоры с Россией в свои руки
13:31, 12 января 2009Политика
4545
Об этом премьер заявила на брифинге
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в дальнейшем газовые переговоры с Россией будут проходить на уровне правительств
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам сегодня на брифинге в Евпатории.
При этом она выразила уверенность в том, что контракты с Россией о поставках газа будут заключены в соответствии с меморандумом, подписанным премьерами обеих стран 2 октября 2008 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter