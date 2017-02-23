Эксперты раскритиковали работу НАПК, назвав его "нацагентством политической расправы"
Все, чем занималось НАПК последние месяцы после окончания е-декларирования, эксперты характеризуют словосочетанием “выборочные проверки”, а полноценную работу ведомство не могло начать по банальной причине — оно не имело нормативных документов, расписывающих, как проводить всеобъемлющие проверки е-деклараций.
Об этом говорится в статье, опубликованной в НВ. Занимаясь мелочными проверками, НАПК за четыре месяца так и не удосужилось провести расследование даже по декларациям депутатов Верховной рады. А ведь в них в сумме фигурирует 7,4 млрд грн наличными.
За время, прошедшее с момента их подачи, агентство лишь разработало и утвердило порядок полной проверки подобных документов.
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“Как можно комментировать отсутствие результата?” — возмущается Саша Дрик, координатор общественной коалиции Декларации под контролем, в ответ на просьбу НВ охарактеризовать работу НАПК. Для нее тот факт, что в ведомстве до сих пор не проверили ни одной декларации, стал ярким примером саботажа. И свидетельством того, что высшее руководство страны не заинтересовано в нормальном функционировании электронного декларирования.
В итоге эта форма прозрачной отчетности, с трудом принятая парламентом под давлением Запада, из действенного способа борьбы с коррупцией деградировала до ширмы, скрывающей отсутствие реальных расследований.
“За эти месяцы не произошло главного: НАПК не запустило массовую проверку деклараций. Это его работа, а не Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) или кого бы то ни было”,— уверен Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции.
“Нацагентство по предотвращению коррупции превращается в Нацагентство политической расправы”,— делает неутешительный вывод Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции.
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