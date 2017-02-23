Посол Италии объяснил, когда станет возможным возвращение России в "Большую восьмерку"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Давиде Ла Чечилиа заявил на пресс-конференции.

"Относительно вопроса о возвращении России в "Большую восьмерку", то, в первую очередь, нужно ждать мирного решения конфликта, именно обращая особое внимание на соблюдение суверенитета, единства и целостности Украины. Пока конфликт не будет урегулирован, страны "Большой семерки" не смогут дать какого-то ответа", - заявил Давиде Ла Чечилиа.

"Это все обсуждается в "нормандском формате", также в рамках ОБСЕ, но пока не будет решен конфликт, как я уже сказал, альтернативных решений я не вижу по этому вопросу", - добавил посол.

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на Reuters, в январе министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано призвал мировых лидеров рассмотреть возможность возвращение к формату "Большой восьмерки" с участием России, которое было приостановлено после аннексии Крыма Россией.

Альфано заявил, что Россия является важным международным партнером и что лидеры стран "Большой семерки" (США, Великобритании, Канады, Франции, Италии, Германии и Японии) должны рассмотреть возможность приглашения России к участию в ежегодном саммите промышленно развитых стран.

В этом году Италия председательствует в "Большой семерке" и будет проводить нынешний саммит G7 в сицилийском городе Таормина в мае. Альфано отметил, что, вероятно, будет невозможно привлечь Россию к нынешнему саммиту, но выразил мнение, что возобновление "Большой восьмерки" может состояться в будущем.