ВР просит ОБСЕ проверить, почему в отчете по выборам в Госдуму Крым не назван оккупированным

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 239 из 343 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В обращении, в частности, отмечается, что Окончательный отчет миссии ОБСЕ/БДИПЧ относительно выборов в Госдуму РФ 2016 года «не содержит никакой юридической оценки влияния проведения голосования в Крыму и городе Севастополь на результаты этих выборов».

«В отчете даже не упоминается тот факт, что АР Крым и г.Севастополь являются незаконно оккупированными Российской Федерацией территориями. В то же время невозможность мониторинга за выборами в Крыму в отчете объясняется «отсутствием консенсуса в вопросах статуса Крыма среди стран-участниц ОБСЕ», при этом о договоренности относительно включения в окончательный отчет именно такой формулировки было объявлено публично отдельными членами ЦИК РФ непосредственно после дня голосования», - говорится в обращении.

Кроме того, отмечается, что Верховная Рада считает выборы в Госдуму РФ грубым нарушением основных принципов и норм международного права, а их результаты и юридические последствия и, соответственно, состав, полномочия, акты и решения Госдумы седьмого созыва не могут быть признаны легитимными.

Читайте такжеЕльченко на заседании СБ ООН заявил о жестоких репрессиях в оккупированном Крыму

Так, Верховная Рада заявляет о недопустимости игнорирования в Окончательном отчете ОБСЕ/БДИПЧ по результатам наблюдения на выборах в Госдуму 2016 года фактов незаконного голосования на территории незаконно оккупированных Крыма и Севастополя, а также призывает ОБСЕ/БДИПЧ оперативно разработать стандарты реагирования и оценивания вызовов для избирательных стандартов, связанных с агрессивными действиями одних государств-участников ОБСЕ на территории других.

ВР обращается к странам-членам ОБСЕ с просьбой поддержать обращение к ОБСЕ/БДИПЧ относительно необходимости немедленно разработать новую методику подготовки Отчетов, которая бы включала оценку ситуации, связанной с оккупацией части территории Украины Россией.

Кроме этого, украинский парламент призывает ОБСЕ/БДИПЧ изучить все обстоятельства подготовки Окончательного отчета миссии наблюдения на выборах в Госдуму с целью недопущения политического воздействия на международных наблюдателей.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.