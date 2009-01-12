Дубина знает все, но не все расскажет?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил Верховной Раде рассмотреть вопрос о сотрудничестве между Украиной и Россией в газовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и глав комитетов парламента.

В.ЛИТВИН сообщил, что сегодня состоялась его встреча с Президентом, на которой В.ЮЩЕНКО предложил парламенту рассмотреть экономическую ситуацию в стране и проблемы сотрудничества в газовой сфере.

Представитель фракции КПУ Адам МАРТЫНЮК поддержал это предложение, отметив, что завтра вопрос о газе должен рассматриваться первым на заседании Верховной Рады.

В то же время он отметил, что необходимо определиться, идет ли речь о внешнеполитическом вопросе, или об экономическом. По его словам, если это внешнеполитический вопрос, то необходим «отчет Президента Украины или его представителей, которые ведут этот вопрос», поскольку за внешнюю политику отвечает Президент Украины. Если же речь идет об экономическом вопросе, сказал А.МАРТЫНЮК, тогда необходимо заслушать отчет правительства.

При этом он отметил, что отчитываться должен не председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА, который «знает все, но не все расскажет».

А.МАРТЫНЮК считает, что О.ДУБИНА является лишь исполнителем тех директив, которые ему дают перед отъездом на переговоры с представителями Российской Федерации.

А.МАРТЫНЮК поддерживает необходимость проведения заседания Верховной Рады по газовым вопросам при участии Президента Украины, премьер-министра и правительства. По его словам, «если мы хотим услышать правду, то должно быть закрытое заседание Верховной Рады». Но, сказал он, в том случае, если мы в очередной раз хотим выпустить пар, то должно состояться открытое заседание парламента».

Представитель КПУ высказался за рассмотрение завтра в ВР первым вопросам ситуации на газовом рынке «по закрытой процедуре».

В свою очередь лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ поддержал инициативу о необходимости рассмотрения в парламенте ситуации на газовом рынке.

Рассмотрение этого вопроса поддерживает и фракция Партии регионов.