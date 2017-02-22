В МИД РФ западным журналистам намекнули, что вопрос аккредитации на оккупированном Донбассе решится

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Она упрекнула западные СМИ в том, что они не работают на востоке Украины, и западных журналистов там можно «пересчитать на пальцах».

На это корреспондент из Швейцарии заметил, что их не пускают туда, несмотря на обращение к главарю «ДНР» Александру Захарченко.

«Мы же прекрасно понимаем, что упрек относительно того, что господин Захарченко не ответил на звонок, ко мне адресовать несправедливо, но я хочу вам сказать такую вещь: я думаю, что, услышав, а мы работаем в прямом эфире, скорее всего, есть у меня такое ощущение, что о ваших сложностях в общении с людьми, которые отвечают за работу с прессой на Донбассе, они услышат. Приходите почаще (на брифинги МИД РФ - УНИАН) и озвучивайте, что у вас наболело, и они услышат», - ответила Захарова.

«Я думаю, что и вас сегодня люди в Донецке услышат, что-то мне подсказывает», - сказала Захарова на замечание другого корреспондента о том, что боевики, контролирующие Донбасс, уже несколько лет не выдают аккредитацию для работы на оккупированных территориях.