Прокремлевского пропагандиста Филлипса выдворили из британского парламента под крики "лжец" (видео)

13:48, 24 января 2017
Мир
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Скандального прокремлевского пропагандиста Грэма Филлипса выдворили из здания британского парламента.

Грэма Филлипса выдворили из британского парламента / Сайт боевиков

Видео опубликовано на Twitter-странице посольства Украины в Великобритании.

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На видеозаписи видно, как охрана выводит Филлипса из одного из залов британского парламента. При этом звучат крики "позор!", "убирайся прочь" и "лжец".

"Никто не сможет испортить украинско-британские отношения. Даже российский пропагандист Филлипс, которого полиция вывела из парламента Британии", - написала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

Напомним, в августе 2016-го года российский пропагандист Грэм Филлипс ворвался в редакцию немецкого издания, журналисты вызвали полицию

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Теги: #полиция#Британия#Филлипс