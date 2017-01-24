Прокремлевского пропагандиста Филлипса выдворили из британского парламента под крики "лжец" (видео)
Скандального прокремлевского пропагандиста Грэма Филлипса выдворили из здания британского парламента.
Видео опубликовано на Twitter-странице посольства Украины в Великобритании.
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На видеозаписи видно, как охрана выводит Филлипса из одного из залов британского парламента. При этом звучат крики "позор!", "убирайся прочь" и "лжец".
"Никто не сможет испортить украинско-британские отношения. Даже российский пропагандист Филлипс, которого полиция вывела из парламента Британии", - написала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.
Напомним, в августе 2016-го года российский пропагандист Грэм Филлипс ворвался в редакцию немецкого издания, журналисты вызвали полицию
Amb. Galibarenko: nobody can spoil RU relations..even RU puppet propagandist G. Phillips who was just escorted by police from UK Parliam pic.twitter.com/DUvo9rQkdm— Ukraine'S Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 23, 2017