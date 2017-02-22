Общественным организациям предлагают поддержать усиление социальной защиты семей с детьми

Соответствующие письма от имени первого заместителя председателя партии «Видродження» Владимира Пилипенко были направлены руководителям благотворительных и общественных организаций.

В частности, обращения отправлены Послу, главе Представительства Европейского Союза в Украине Хюгу Мингарелли, Уполномоченному Президента Украины по правам ребенка Николаю Кулебе, Председателю Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джованни Барберис, Председателю Правления ВБО Украинский фонд «Благополучие детей» Татьяне Цюман, Председателю Всеукраинской фундации «ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ» Евгении Павловой, Председателю совета Всеукраинской общественной организации «Женский консорциум Украины» Марии Алексеенко, и директору Представительства благотворительной организации «Надежда и жилье для детей» в Украине госпоже Галине Постолюк.

Как отмечает в письмах первый заместитель председателя партии «Видродження», перечисленные организации имеют многолетний опыт в реализации международных проектов по улучшению условий жизни семей с детьми и обеспечение прав ребенка в Украине.

Он также добавляет, что на протяжении последних лет в Украине ухудшилась демографическая ситуация, что стало следствием существенного сокращения Правительством социальных расходов.

«На сегодня главной причиной, которая ограничивает деторождение в семьях, эксперты считают недостаточный уровень материального обеспечения. Второй по значению причиной является сложная социально-экономическая ситуация в Украине, а на третьем месте оказались неудовлетворительные жилищные условия, плохое состояние здоровья», - пишет Пилипенко.

Он сообщил, что для решения проблемы и улучшения демографической ситуации в государстве, группой народных депутатов партии «Видродження» внесен на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения надлежащего уровня социальной защиты семей с детьми и установления справедливых социальных гарантий детям» (рег. № 6063 от 09.02.2017).

«Указанная законодательная инициатива предусматривает существенное реформирование социального обеспечения детей, что будет способствовать усилению социальной защиты украинских семей с детьми и стимулировать увеличение рождаемости»,- пишет Владимир Пилипенко.

Он также добавил, что в законопроекте № 6063 учтен опыт Польши, в частности, принятой в 2016 году Правительством Польши программы "Семья 500+".

«Учитывая вышеизложенное, прошу высказать независимую позицию относительно поддержки указанной законодательной инициативы и важности ее практической реализации, как одного из наиболее действенных инструментов повышения социальной защиты детей и благополучия семей с детьми», - говорится в обращениях.