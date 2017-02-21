У Гройсмана рассказали подробности встречи с организаторами "угольной" блокады

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук на своей странице в Facebook, об этом Гройсман сказал в ходе встречи с организаторами блокады.

Читайте такжеРешение СНБО по снятии блокады поставок угля с Донбасса есть, но нет желания применять силу – Тука

«К Гройсману обратились представители участников блокады с просьбой о встрече и обсуждении проблем. Встреча состоялась вчера. Во время встречи глава правительства еще раз обратил внимание, что от блокады страдают, в первую очередь, обычные люди - есть риски перебоев с подачей тепла, с обеспечением электроэнергией, с возможной потерей рабочих мест. Премьер также выразился за усиление борьбы с контрабандой на территории, прилегающей к АТО, и усиление контроля за перемещением товаров. При этом премьер подчеркнул, что правительство готово принимать решения, которые входят в его компетенцию», - сообщил Столярчук.

Вместе с тем, как отметил пресс-секретарь премьера, Гройсман сказал, что стратегия обретения энергонезависимости является предметом широкого общественного диалога, и она требует выполнения определенных шагов как со стороны исполнительной, так и со стороны законодательной ветви власти.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО, которая началась в конце января 2017 года.

Ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым уголь-антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. С 10 февраля поставки угля были полностью прекращены. Под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей промышленности, в частности, металлургии, и потребителей минимум 9 областей страны, где антрацит используется для производства тепла и света для населения.

В этой связи 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые предусматривают сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.

Блокаду уже осудили представители Евросоюза и США. При этом президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнули недопустимость такой формы протеста, поскольку она прямо влияет на экономику страны и рискует спровоцировать негативные процессы, а именно - сокращение производства, потерю валютной выручки и рост безработицы в металлургии и энергетике. В Национальном банке отметили, что объем потерь может составить до 2 млрд долл.

При этом 20 февраля пресс-служба горно-металлургической группы «Метинвест» сообщила о том, что из-за блокады поставок угля компания была вынуждена остановить работу двух предприятий - Енакиевского металлургического завода (г. Енакиево, Донецкая обл.) и предприятия по добыче коксующегося угля для нужд металлургии - «Краснодонуголь» (г. Краснодон, Луганская обл.). А заместитель министра по делам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука предположил, что следующим предприятием, которое столкнется с производственными трудностями, станет один из крупнейших в стране металлургических комбинатов - ММК им.Ильича в Мариуполе.