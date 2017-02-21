В Раде отреагировали на просьбу Савченко снять с нее неприкосновенность: правовых последствий не имеет

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента Павел Пинзенык отметил, что заявление внефракционного депутата Надежды Савченко о снятии с нее депутатской неприкосновенности не имеет правовых последствий. Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

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"Никаких правовых последствий такое заявление не имеет", - сказал депутат и добавил, что подобные заявления вообще не предусмотрены законодательством.

Более того, добавил Пинзенык, ни ВР, ни комитет по вопросам регламента, ни сама Савченко не имеют полномочий решать вопрос о снятии или неснятии депутатской неприкосновенности.

"Это вообще никакого отношения к ее воле или ее желанию не имеет", - констатировал Пинзенык.

Как сообщал УНИАН, сегодня Савченко обнародовала в соцсети заявление об отказе от депутатской неприкосновенности. В заявлении сказано: "Прошу рассмотреть на заседании Комитета по вопросам регламента и организации работы ВР Украины вопрос о снятии с меня, народного депутата, депутатской неприкосновенности и внести соответствующее постановление на голосование в сессионный зал".

В комментарии журналистам она отметила, что сомневается в удовлетворении ее прошения об отказе от депутатской неприкосновенности.

"Они не захотят провести это решение Верховной Радой, потому что в таком случае честные народные депутаты, более-менее порядочные, напишут все заявления на снятие депутатской неприкосновенности", - сказала она.

По мнению Савченко, неприкосновенность таким образом ни с кого не будет сниматься, но тогда "очень сильно покажет, что есть депутаты, которые согласились добровольно с себя снять, а есть – которые не хотят и боятся". "Поэтому, конечно, они этого делать не будут", - добавила она.