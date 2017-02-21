Россияне становятся на путь аннексии Донбасса и уничтожения "минского" формата - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

"Мы считаем, что это ставит не только под вопрос, что это первый шаг вообще уничтожения этого формата как формата договоренности, потому что, как вы понимаете, Минск состоит из некоторых частей. Одна очень важная часть - это Трехсторонняя (контактная) группа, в которой есть Украина, в которой есть Россия, и в которой есть ОБСЕ", - сказал Пристайко.

"Все это время Россия пыталась втянуть в эту Трехстороннюю группу такое образование, как "ЛНР/ДНР". Мы постоянно им напоминали, что ничего такого не существует: есть Россия, которая ответственна за войну на нашей территории, есть Украина, как страна, которая страдает, и ОБСЕ, как миротворческая организация, которая пытается помочь нам восстановить мир на нашей территории", - добавил заместитель министра иностранных дел.

Читайте такжеПризнанием документов "Л/ДНР" Кремль бросает кость для успокоения оккупированных территорий – Фриз

"Признав их любым способом как самостоятельные образования, и в частности, признав документы на образование, номера на автомашины и все остальное, Россия пытается создать из них такую псевдореспублику, псевдообразование государственное. Мы им напоминали, и все наши партнеры сказали, что это путь аннексии, тот путь, который они проходили в Крыму, и если они будут идти этими шагами, они уничтожат все, что мы достигли к этому времени, и в частности Минский формат, Трехстороннюю контактную группу, встречи "нормандской четверки" и все остальное", - подчеркнул Пристайко.

Он сказал, что это очень опасный шаг со стороны России, поэтому Украина предупреждала и в дальнейшем будет предупреждает так не делать.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

В свою очередь в Кремле заявили, что указ Путина о признании «паспортов» боевиков «ДНР» и «ЛНР» является выравниванием ситуации «де-юре», которое не нарушает Минские соглашения.