Гройсман о блокаде поставок угля: ситуация контролируемая и мы преодолеем искусственный кризис

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание Кабинета министров.

«Какими бы ни были испытания, мы и этот кризис переживем, даже если он сделан некоторыми украинскими руками. Ситуация будет контролируемая, и мы преодолеем искусственный кризис, обеспечим возможности развития промышленности, - сказал Гройсман. - Мы не позволим никому, чтобы 45-милионная страна страдала из-за чьих-то амбиций. Если патриоты Украины хотят стране добра, они должны понимать, что надо делать… А начинать блокаду в разгар отопительного сезона - это нечестно по отношению к стране».

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Гройсман напомнил, что с 2014 года Украина регулярно переживает сложности, которые создает Россия военной, экономической и энергетической агрессией. Однако все эти годы правительство Арсения Яценюка, а затем и новое правительство Владимира Гройсмана делали все необходимое, чтобы минимизировать последствия такой агрессии.

«Мы идем далее для обеспечения энергонезависимости страны. В среднесрочной перспективе Украина будет энергонезависимым государством», - сказал Гройсман.

Как ранее сообщал УНИАН, "штаб блокады" и Гройсман обменялись своими требованиями и предложениями.

Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО, которая началась в конце января 2017 года.

В то же время ориентация на полную энергетическую независимость по основным видам используемого Украиной топлива (газа и угля) является стратегической задачей правительства на среднесрочную перспективу. Кабмин прорабатывает возможности наращивания собственной добычи газа и активно стимулирует разведывательную деятельность в этой сфере, а также ведет работы по модернизации существующих блоков теплоэлектростанций и теплоцентралей, работающих на угле. Основная задача в этой сфере - перевести блоки ТЭС и ТЭЦ с антрацитовой группы угля, которая добывается преимущественно на неподконтрольной правительству территории, на газовую, которая добывается на подконтрольной территории. Кроме того, уже сейчас ведется работа по полной загрузке атомных блоков и наращиванию мощности гидроэлектростанций, которые могут заместить уголь в производстве электроэнергии для нужд страны.