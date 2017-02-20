Россия должна освободить Крым от оккупации и выполнить Минские соглашения - МИД Украины

Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно третьей годовщины вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Россия продолжает разжигать конфликт на Донбассе, отправляет на контролируемую правительством территорию Украины регулярные войска и наемников, предоставляет боевикам и террористам современные вооружения и военную технику", - подчеркнули в МИД.

"Отказ России выполнять Минские договоренности подрывает усилия Украины и международного сообщества, направленные на деэскалацию и стабилизацию в регионе. Пропаганда Москвы не знает границ лжи, фальсификаций, подмены понятий. Человеческая жизнь не представляет для агрессора никакой ценности. Кроме Украины, российские структуры неоднократно были замечены во вмешательстве во внутренние дел других суверенных государств", - заявили украинские дипломаты.

В МИД подчеркивают, что достойной и безальтернативной реакцией международного сообщества является сохранение солидарности с Украиной в противодействии российской агрессии путем усиления политико-дипломатического и экономического давления на государство-агрессора.

Читайте такжеВ Кремле прокомментировали план украинского депутата о "передаче Крыма в аренду"

«Россия должна полностью выполнить собственные обязательства относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе, взятые при подписании Минских договоренностей, немедленно прекратить нарушения прав человека и основных свобод на временно оккупированных ею территориях, освободить украинских заложников и политических заключенных, прекратить оккупацию Крымского полуострова», - говорится в заявлении.

Напомним, Россия поставляет "Д/ЛНР" бронетехнику, а также противотанковые и зенитные вооружения, говорится в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Так, согласно отчету, пророссийские боевики на востоке Украины получили от РФ танки и другие бронированные транспортные средства, а также противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы.