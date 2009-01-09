Ющенко предложил Тимошенко посоветоваться "втроем"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО встретили в аэропорту «Борисполь» премьер-министра Чехии Мирека ТОПОЛАНЕКА и отправились в Киев, где планируют провести переговоры в формате «трех».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам, ожидающим в аэропорту «Борисполь» брифинга Ю.ТИМОШЕНКО (она должна была встречать М.ТОПОЛАНЕКА), сообщила пресс-секретарь украинского премьера Марина СОРОКА.

Пресс-секретарь отметила, что решение отправиться на переговоры в формате «трех» в Секретариат Президента Украины сразу из аэропорта «Борисполь» было принято по предложению В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО и М.ТОПОЛАНЕК выехали в Киев в одном автомобиле.

Перед прилетом М.ТОПОЛАНЕКА В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО в аэропорту «Борисполе» провели непродолжительный разговор.

Как сообщалось, В.ЮЩЕНКО с 5 января находился с семьей в Ивано-Франковской области