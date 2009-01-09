Баррозу позвонил Ющенко

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануель БАРРОЗУ подтверждает намерение Европейского Союза сделать все возможное для скорейшего урегулирования газовой проблемы.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом председатель Еврокомиссии сказал во время телефонного разговора с главой Украинского государства Виктором ЮЩЕНКО 8 января.

Ж.БАРРОЗУ проинформировал В.ЮЩЕНКО о результатах консультации с представителями украинской и российской сторон, которые состоялись 8 января в Брюсселе.

В.ЮЩЕНКО подтвердил готовность украинской стороны немедленно возобновить транзит российского газа, как только будет возобновлено снабжение с территории РФ.

Председатель Еврокомиссии выразил благодарность Президенту Украины за готовность принять наблюдателей на транзитных пунктах и подтвердил намерение Евросоюза сделать все возможное для скорейшего урегулирования ситуации.

Ж.БАРРОЗУ высоко оценил личную роль Президента Украины и взвешенность позиции украинской стороны в разрешении сложившейся ситуации и выразил надежду, что уже в ближайшее время при участии ЕС будут найдены пути решения проблемы.