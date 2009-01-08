Миллер и Дубина прилетели в Брюссель и улетят в РФ на одном самолете
17:04, 08 января 2009Политика
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Информация главы Газпрома
Председатель "Газпрома"Алексей Миллер и глава "Нафтогаза Украины"Олег Дубина прилетели в Брюссель из Москвы, где они проводили переговоры минувшей ночью, на одном самолете, сообщил сам Миллер журналистам в четверг в Брюсселе. "На одном самолете прилетели в Брюссель и планируем вместе на одном самолете улететь в Россию", - сказал председатель "Газпрома".
Эксперты не исключают, что главы компаний по прибытии в Москву могут продолжить переговоры по итогам тех договоренностей, которые были достигнуты сторонами в ходе встреч в Брюсселе с представителями Еврокомиссии и Европарламента.
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