Миллер и Дубина прилетели в Брюссель и улетят в РФ на одном самолете

Председатель "Газпрома"Алексей Миллер и глава "Нафтогаза Украины"Олег Дубина прилетели в Брюссель из Москвы, где они проводили переговоры минувшей ночью, на одном самолете, сообщил сам Миллер журналистам в четверг в Брюсселе. "На одном самолете прилетели в Брюссель и планируем вместе на одном самолете улететь в Россию", - сказал председатель "Газпрома".

Эксперты не исключают, что главы компаний по прибытии в Москву могут продолжить переговоры по итогам тех договоренностей, которые были достигнуты сторонами в ходе встреч в Брюсселе с представителями Еврокомиссии и Европарламента.

РИА Новости