"С перерывом на выборы": голландские депутаты определились, когда начнут решать судьбу ратификации Украина-ЕС

Об этом написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Похоже, что нижняя палата голландского парламента обсудит ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной 21 февраля, а голосовать будет 23 февраля", - написал Йозвяк.

Seems like the Dutch lower house will debate the ratification of #Ukraine AA on 21 Feb & vote on 23 Feb — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 17, 2017

В нижней палате парламента Нидерландов 1 февраля зарегистрировали законодательное предложение, содержащее рекомендацию принять закон, которым ратифицировано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В то же время, как и сообщалось ранее, верхняя палата (Сенат) будет голосовать уже после парламентских выборов в марте, во время которых избирается состав нижней палаты.

Ожидается, что парламент Нидерландов сможет ратифицировать Соглашение об ассоциации за два-три месяца.

15 декабря на саммите ЕС лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которая была приостановлена из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.

Предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению. Евросовет подчеркнул, что решение, изложенное в приложении, является юридически обязательным для 28 государств - членов Европейского Союза и может быть изменено или отменено только по общему согласию их глав государств и правительств.

Речь идет о том, что соответствующее решение вступит в силу после того, как Королевство Нидерланды ратифицирует соглашение и его заключит. Если же этого не произойдет, то решение прекратит свое существование. В тот же день Рютте заявил, что намерен как можно скорее предложить нидерландскому парламенту ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, основываясь на принятом на саммите ЕС законодательно обязательном решении.