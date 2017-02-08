Посол Украины в ЕС оптимистично настроен по ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«Давайте не будем фокусироваться на негативных сценариях, ведь сейчас оснований для этого нет. Первое и самое главное – благодаря совместным с нашими партнерами усилиями нам удалось избежать представления правительством Нидерландов проекта акта об отмене ратификации Соглашения об ассоциации в начале ноября, когда всем казалось, что ситуация уже безвыходная», - подчеркнул посол.

По словам Точицкого, работа по спасению Соглашения «не прекращалась ни в Киеве, ни в Брюсселе, ни в Гааге, хотя зачастую она была и не публичной, чего требовала деликатность ситуации». «Что касается процедуры и временных рамок, то, как вам известно, на днях в нижнюю палату парламента Нидерландов были внесены предложения с заключением Государственного совета Нидерландов утвердить ранее принятый закон о ратификации Соглашения. Сейчас мы ожидаем голосования, и есть основания полагать, что оно будет положительным, ведь правительство Рютте (премьер-министр Нидерландов Марк Рютте) в нижней палате имеет большинство», - отметил он.

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«Относительно голосования в Сенате, то оно, очевидно, может состояться уже после парламентских выборов, которые запланированы на 15 марта. Сенат в этих выборах не участвует. Анализируя уже заявленные позиции политических лидеров, можно осторожно говорить о шансах того, что голосование и там будет в нашу пользу», - проанализировал положение вещей украинский дипломат.

Точицкий также отметил, что после того, как Брюссель получит от Нидерландов нотификацию, сторона ЕС завершит процесс ратификации Соглашения, который, в частности, предусматривает формальное его одобрение Европейским сообществом по атомной энергии и принятие соответствующего решения Советом ЕС.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2016 года нидерландский правительство одобрило проект закона, необходимого для ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Премьер-министр страны Марк Рютте выразил убеждение, что парламент одобрит достигнутый компромисс, но это может произойти не раньше парламентских выборов 15 марта 2017 года.

Нидерланды - единственная страна Евросоюза, которая не ратифицировала документ. По итогам референдума, который состоялся в апреле 2016 года, более 60% избирателей высказались против договора с Украиной.