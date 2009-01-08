В Европарламенте газовый кризис называют политическим
Северин хочет знать, что является адекватным
Председатель делегации Европарламента по связям с Украиной Адриан СЕВЕРИН (группа социалистических партий, Румыния) называет газовый кризис политическим.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на чрезвычайном заседании Комитета по вопросам международных дел Европарламента.
"Это не техногенный или природный кризис. Это - политический кризис, имеющий не только политические последствия, но и политические цели», - сказал он.
При этом, по словам депутата, для европейских политиков самое интересное – понять, каким образом Россия и Украина собираются учитывать интересы ЕС в своих двусторонних отношениях с Евросоюзом.
"Мы используем все возможные предоставленные полномочия как представители стран ЕС, чтобы определиться, что является адекватным, чтобы дать нашим гражданам достаточно гарантий их безопасности", - сказал депутат.