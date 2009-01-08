В Европарламенте газовый кризис называют политическим

Председатель делегации Европарламента по связям с Украиной Адриан СЕВЕРИН (группа социалистических партий, Румыния) называет газовый кризис политическим.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на чрезвычайном заседании Комитета по вопросам международных дел Европарламента.

"Это не техногенный или природный кризис. Это - политический кризис, имеющий не только политические последствия, но и политические цели», - сказал он.

При этом, по словам депутата, для европейских политиков самое интересное – понять, каким образом Россия и Украина собираются учитывать интересы ЕС в своих двусторонних отношениях с Евросоюзом.

"Мы используем все возможные предоставленные полномочия как представители стран ЕС, чтобы определиться, что является адекватным, чтобы дать нашим гражданам достаточно гарантий их безопасности", - сказал депутат.